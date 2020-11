Calcio: Sampdoria a Cagliari per il pokerissimo

Un risultato positivo a Cagliari per fare pokerissimo, la Sampdoria è imbattuta nelle ultime quattro gare di campionato con tre vittorie e un pareggio: l'ultima volta che i blucerchiati hanno fatto meglio risale a dicembre 2018 con Marco Giampaolo (sei partite senza sconfitta).

E' un bel momento per la squadra di Claudio Ranieri che sfida per la prima volta in assoluto in serie A Eusebio Di Francesco: l'attuale tecnico blucerchiato gli subentrò alla guida della Roma nel marzo 2019 e alla guida della Sampdoria nell'ottobre 2019.

Un match dalle mille sfumature statistiche per la squadra ligure che non esulta in Sardegna dal 2007, sono trascorsi 13 anni e c'è voglia di interrompere questo tabù. E' storicamente una trasferta ostica per la Sampdoria che vede il match di Cagliari come un esame di maturità. Il pareggio col Genoa ha dato ulteriori certezze al gruppo ma Ranieri predica giustamente equilibrio: "Non dobbiamo deprimerci o esaltarci", ripete l'allenatore che sta studiando una soluzione nuova in attacco con La Gumina al fianco di Quagliarella. L'ex Empoli è cresciuto sotto la guida di Ranieri e adesso potrebbe scoccare la sua ora.

E sarebbe come modulo ancora una volta il 4-4-2, l'opzione bis potrebbe prevedere l'inserimento di Ramirez che giocherebbe alle spalle del capitano blucerchiato. E sulla fascia destra tornerà Candreva e per lui sarà la gara numero 300 in serie A. (ANSA).