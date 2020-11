Savona, interventi per 3,6 milioni su strade e siti storici

(ANSA) - SAVONA, 05 NOV - Oltre 3,6 milioni per interventi ordinari e straordinari su strade, ponti, arredi urbani, strutture scolastiche e opere storiche nella città di Savona. Il piano, illustrato oggi dal sindaco Ilaria Caprioglio e dall'assessore Silvano Montaldo, è reso possibile dall'utilizzo di alcune risorse economiche prima vincolate.

Per quanto riguarda le infrastrutture, verranno sistemate le strade danneggiate dal maltempo dell'ottobre 2019 e rifatti gli asfalti di diverse strade principali (860 mila euro). Previsti un intervento di mitigamento del rischio idraulico del fiume Letimbro (400 mila euro) e lavori sugli edifici scolastici (250 mila).

Importanti interventi sono finalizzati anche a siti storici (Palazzo Della Rovere, Torre del Brandale) e allo spostamento di alcuni reperti storici nelle gallerie antiaeree del Priamar, per poter poi realizzazione un ostello per studenti (il progetto dovrebbe arrivare a febbraio). Per finire, alcune risorse verranno utilizzate per la palestra di Parco Doria e per migliorare i siti web del Comune e della Polizia Municipale.

