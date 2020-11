Rifiuti: a Chiavari arrivano i vigili ecologici

Per sanzionare chi non rispetta le regole, aumentare il decoro urbano e migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, il comune di Chiavari si è dotato di sette vigili ecologici. Le nuove figure avranno il compito di contrastare il fenomeno dell'abbandono e il non corretto conferimento dei rifiuti. Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, prende il via grazie alla collaborazione con Aprica, il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. ''Il Comune dispone di una nuova task force che ci permetterà di operare sul territorio per le necessarie verifiche dei conferimenti, dare più informazione, ma anche più accertamenti e sanzioni per chi non rispetta le regole - spiega l'assessore comunale ai servizi ecologici, Massimiliano Bisso -.

Queste sette figure fanno parte del personale Aprica e ci permetteranno, insieme alla campagna di sensibilizzazione, di migliorare i livelli di conferimento differenziato. Il nostro obiettivo è di portare il livello oltre il 75%''.

I vigili ecologici, che opereranno su tutto il territorio comunale, saranno dotati di divisa e tesserino di riconoscimento. Presidieranno le aree dove si verificano maggiormente episodi di abbandono di rifiuti oltre che le isole ecologiche, i cassonetti e contenitori della raccolta porta a porta, accertandosi che la differenziata venga eseguita in modo corretto. ''In caso di violazioni, gli ecovigili sono stati abilitati dalla polizia locale a procedere con le sanzioni amministrative'' sottolinea il consigliere delegato al decoro urbano, Luca Ghiggeri. (ANSA).