Dpcm: Bucci, Genova vuol chiudere dalle 21 alle 6

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - "A Genova abbiamo già le limitazioni alla mobilità di sera dalle 21 alle 6 e il dpcm parla di una fascia oraria dalle 22 alle 5. Io direi di mantenere a Genova l'orario 21-6 non per confondere la gente ma per far capire che forse se siamo gialli è perché, anche se non posso dimostrarlo, abbiamo preso prima determinate misure e quindi queste misure vanno mantenuti". Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del convegno sulla Silver Economy ha commentato la decisione del ministero della Salute di inserire la Liguria in zona gialla. (ANSA).