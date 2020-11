Covid: due nuovi centri tamponi da domani a Genova

Due nuovi ambulatori per effettuare i tamponi covid rapidi e molecolari saranno aperti domani a Genova alla Fiera del Mare e a Recco presso l'ex ospedale Sant'Antonio. Lo comunica la Asl 3 in una nota.

Alla Fiera di Genova sarà attivo dalle 9.30 alle 15.30 l'ambulatorio mobile per l'esecuzione dei molecolari in drive-through prenotati attraverso il servizio di igiene e sanità pubblica. Il nuovo punto si trova, come il precedente, all'interno del padiglione B 'Jean Nouvel' dove si potrà accedere in auto, motoveicolo o bicicletta. (ANSA).