Comune apre ristoranti contro Dpcm, tra i clienti capogruppo della Lega

(ANSA) - SAVONA, 05 NOV - Da più parti, in questi giorni, sono state proposte o messe in atto "ribellioni" al Dpcm che chiude bar e ristoranti alle 18. Tra queste c'è l'ordinanza del sindaco di Pontinvrea (Savona), Matteo Camiciottoli, che ha deciso di farli stare aperti. Per esprimere solidarietà al primo cittadino, il capogruppo della Lega al Consiglio della Liguria, Stefano Mai, ex assessore regionale all'Agricoltura, ha voluto essere tra i clienti di un locale. Mai ha fatto sapere della sua iniziativa con foto e massaggio Facebook, sostenendo così chi va contro il Dpcm.

L'ordinanza di Camiciottoli è stata una mossa in aperto contrasto con quanto previsto dal Dpcm del 24 ottobre, e per questo segnalata al Governo dal Prefetto di Savona Antonio Cananà (che in una lettera agli altri sindaci ha platealmente parlato di "ordinanza illegittima"). Mai si è complimentato con il sindaco, anche lui leghista: "Il sindaco più amato d'Italia è il coraggioso Matteo Camiciottoli che sfida i Dpcm di Conte con le sue ordinanze nell'interesse delle imprese e della cittadinanza. E noi, ieri sera, ci siamo andati a cena a Pontinvrea!". (ANSA).