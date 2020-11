Chiavari completa il restyling di Palazzo Rocca

(ANSA) - CHIAVARI, 05 NOV - Uno stanziamento di 300mila euro per completare gli interventi di riqualificazione di di Palazzo Rocca a Chiavari. E' stato approvato dalla giunta della città levantina il restauro dei prospetti ovest ed est che andranno a completare l'intervento complessivo. "Il restyling della Palazzina di ponente, attigua al palazzo nobiliare, è già stato appaltato, ma i lavori sono stati momentaneamente sospesi in attesa che venga rimossa la copertura provvisoria a protezione del palazzo - spiega Marco Di Capua, sindaco di Chiavari - La mia amministrazione ha messo in campo ulteriori 100 mila euro per sostituire l'illuminazione presente in piazza Matteotti con nuovi impianti a led, a basso consumo e ad alta prestazione, e installare, in accordo con la Soprintendenza, un impianto di illuminotecnica che esalti la facciata di Palazzo Rocca" .

(ANSA).