Sampdoria: allarme Keita, a rischio match a Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Brutte notizie per il tecnico Claudio Ranieri in vista della gara di Cagliari, la Sampdoria infatti potrebbe rinunciare all'attaccante Keita che oggi ha concluso anzitempo l'allenamento. Per l'ex Monaco e Inter un fastidio muscolare alla coscia destra, adesso le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ventiquattr'ore ma il giocatore rischia di saltare la trasferta. Un peccato per Ranieri che avrebbe voluto concedergli una chance dall'inizio dopo la bella prestazione fornita da Keita nel derby pareggiato 1-1 col Genoa.

(ANSA).