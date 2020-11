Povertà: con covid a Genova richieste d'aiuto aumentate 40%

"Le persone che ci chiedono aiuto sono aumentate ad aprile e maggio fino al 40%". Si tratta "per la maggior parte di persone che erano fuori dai circuiti della solidarietà: soprattutto lavoratori precari e addirittura piccoli esercenti". Dopo l'appello della Comunità di Sant'Egidio diffusa stamani, Sergio Casali, ha illustrato all'ANSA l'aumento delle richieste di aiuto a cui i volontari si trovano a far fronte ormai da mesi. "Siamo passati da 3 centri di distribuzione che avevamo prima del lockdown a 8 e da 10 giornate di distribuzione alimentari al mese a 40" ha aggiunto Casali. "Ogni mese consegniamo circa 5000 'pacchi', per un totale di 4-5 tonnellate di cibo mobilitando circa 450 volontari".

"Abbiamo iniziato a portare questi aiuti alimentari a domicilio a 300 tra anziani e adulti fragili soprattutto con problematiche psichiatriche". Il problema di fondo è che "il bisogno è diventato sistemico, mentre gli aiuti, molto generosi durante il lockdown, sono ritornati nella normalità ma la 'normalità', purtroppo, non è più sufficiente e pertanto ci troviamo a chiedere aiuto per non essere costretti a dire di no a chi incontriamo". (ANSA).