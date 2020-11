La Lanterna di Genova diventa tricolore oggi e domani

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - La Lanterna di Genova chiude per il nuovo Dpcm, ma oggi e domani si illumina con il tricolore per l'italia, per Genova e per il mondo della cultura. Lo annuncia in una nota il complesso monumentale parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli. La Lanterna non si ferma, sottolinea, continua le sue attività con la ricerca, la progettazione, la programmazione, le manutenzioni, per condividere i valori che rendono il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova patrimonio di tutti.

In attesa di poter accogliere di nuovo i visitatori, poi, la Lanterna sarà comunque raggiungibile 'virtualmente' grazie al tour 3D disponibile sul sito: https://www.lanternadigenova.it/tour-virtuale-3d/ Il 6 novembre, inoltre, la Lanterna sarà su Rai Storia per parlare di emigrazione. all'interno del Magazine 'Insieme' nella terza puntata dedicata alle 'Storie di emigrazione', che sarà in onda alle 21.15 e in replica sabato 7 novembre alle ore 09.30 e domenica 8 novembre alle 06.30. (ANSA).