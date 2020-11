G8 Genova: Francia blocca estradizione no-global Vecchi

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - La giustizia francese rifiuta di consegnare all'Italia il black bloc militante no-global Vincenzo Vecchi, fuggito in Bretagna dopo la sua condanna legata agli scontri scoppiati durante il G8 del 2001 a Genova: è quanto afferma la stampa francese. La corte d'appello di Angers ha disposto un "supplemento di indagine" in vista della possibilità che Vecchi debba scontare l'ultima parte della pena per la condanna principale subita in Italia dopo i disordini a margine del G8 di Genova nel 2001. I magistrati hanno rifiutato che questa parte rimanente della pena - 10 anni per 'devastazione e saccheggio' - sia scontata in Francia, dal momento che il reato non ha equivalenti nel codice francese. Il tribunale stabilirà, in un'udienza ulteriore, se Vecchi dovrà scontare un'altra pena di un anno e 2 mesi in Francia oppure in Italia. (ANSA).