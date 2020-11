Covid: Toti, al via ristrutturazione padiglione C Galliera

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - La Regione Liguria si prepara ad aumentare i posti letto per i malati covid facendo partire la ristrutturazione del padiglione C dell'ospedale Galliera e attrezzando con due moduli della croce rossa aree ulteriori al San Martino e al Villa Scassi, preferite in questa fase rispetto al posizionamento alla fiera. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti. "Continua lo sforzo per aumentare i nostri posti letto - ha detto nel punto stampa quotidiano -. Pochi minuti fa abbiamo dato il via libera all'ospedale Galliera alla ristrutturazione in visita dell'apertura di due piani del padiglione C. Non è facile, per uno ci vorranno 15 giorni di tempo e per l'altro 30 giorni di tempo, più l'allestimento. Ma in prospettiva di una crisi che potrebbe durare non pochi giorni lo riteniamo indispensabile", ha spiegato .

"Da sabato altri 70 posti di media terapia si apriranno in una nuova struttura molto ben attrezzata e di supporto ai nostri ospedali. Altri 24 posti sono stati attivati alla riviera di Savona a protezione-aiuto dell'Asl 2. In questo momento stiamo lavorando sui moduli della Croce Rossa attraverso la Protezione Civile, autorizzando l'invio di due moduli per un totale di 25-26 posti letto che verranno allestiti attrezzati per la media intensità di cura all'interno dell'ospedale San Martino uno e Villa Scassi l'altro, come area buffer di alleggerimento dei nostri reparti. Riteniamo che con queste azioni messe in campo dovremo essere in grado di garantire sia pure nella pressione generale e con tutte le problematiche del caso adeguate cure a tutti i cittadini della Liguria".

"Sono gli stessi moduli che aumentabili potrebbero andare in fiera - ha anche chiarito Toti -. Siccome occupano circa 400 metri quadri ciascuno e sono ospitabili all'interno degli ospedali i nostri sanitari hanno rilevato e considerato che saranno più utili lì perché hanno una agibilità migliore per il personale, che può muoversi tra quelli e il reparto, Poi se dovessimo aumentare ancora quella dotazione di posti letto attraverso moduli di protezione troveremo un'altra sede. La nostra prima scelta resta la fiera ma vediamo passo. Contiamo anche che prima o poi la curva cominci a scendere - ha concluso il presidente della Liguria -. Stiamo ragionando su una necessità di 2.000 posti letto abbiamo molte opzioni in campo ma contenere di non arrivare a quella portata". (ANSA).