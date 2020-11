Covid: chiude l'Acquario di Genova, attività solo on line

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Chiude al pubblico da domani, fino a nuove disposizioni, l'Acquario di Genova. La decisione è stata ufficializzata in ottemperanza alle Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 introdotte dal nuovo Dpcm.

Ma all'interno della struttura continuerà l'attività, non si spegnerà la macchina organizzativa: "Costa Edutainment garantisce l'immutato impegno da parte di tutto lo staff dell'Acquario di Genova che, come già fatto in occasione del lockdown della primavera scorsa, continuerà a prendersi cura quotidianamente degli animali ospiti delle vasche garantendo loro tutte le cure e l'accudimento di cui necessitano.

L'Acquario continuerà la sua attività di offerta culturale e di divulgazione scientifica online, iniziando con i 'Mercoledì Scienza' che saranno visibili sul sito www.amiciacquario.ge.it.

Presso il Galata Museo del Mare, i curatori continueranno sia il lavoro sulle collezioni, sia le attività di valorizzazione attraverso la digitalizzazione e i canali social, utilizzando l'e-learning, in modo da fruire del più grande museo marittimo del Mediterraneo anche da casa". (ANSA).