Le misure aggiuntive del nuovo Dpcm di contrasto all'emergenza sanitaria entreranno in vigore venerdì dopo un nuovo confronto con le regioni. Per la Liguria ci saranno in vigore le regole della cosiddetta area gialla. "Nell'area gialla, con criticità moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia.-Romagna. Lazio, Liguria", ha annunciato il premier Giuseppe Conte. (ANSA).