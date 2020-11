Rifondazione comunista contesta Toti, dimettiti

"Vergogna! Toti dimettiti". È il messaggio di uno striscione esposto per qualche minuto davanti al palazzo della Regione Liguria, nel corso di un 'blitz' di alcuni militanti di Rifondazione Comunista. Una protesta simbolica "per esprimere la nostra indignazione nei confronti del presidente della Regione. Non merita di ricoprire una carica così importante chi definisce 'improduttivi' gli anziani - ha detto Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Prc Se - Gli anziani sostituiscono lo stato sociale, sostengono le famiglie, badano ai nipoti, con le loro pensioni aiutano figli e nipoti precari e disoccupati, mandano avanti associazionismo e volontariato. Al contrario degli anziani che ha offeso, Toti è non solo improduttivo ma anche dannoso. Non solo in Liguria ma anche a livello nazionale, come vicepresidente della Conferenza delle regioni"