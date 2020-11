Punto tamponi in auto a Rapallo

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - È attiva da domani a Rapallo da parte dell'Asl 4 una nuova postazione di 'Drive through', dove eseguire tamponi nasofaringei ai cittadini direttamente a bordo delle loro automobili o delle loro moto. "La nuova postazione per l'esecuzione di tamponi nasofaringei, sarà attivata presso l'area "camera calda" del punto di primo intervento dell'Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo" spiega l'Asl 4. Nel caso di tampone positivo i cittadini saranno presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione della Asl. Per i cittadini l'accesso al nuovo servizio di "Drive through" avverrà su appuntamento: sarà il medico di famiglia a prenotare il tampone attraverso il Portale Regionale Poliss. (ANSA).