In spazi Enel mostra con foto delle opere di Deredia

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - Le opere di Deredia esposte a Genova diventano una mostra fotografica negli spazi Enel. Dal settembre scorso, la città di Genova si è trasformata in un museo a cielo aperto grazie all'esposizione di otto grandi opere dell'artista Jiménez Deredia che si potranno ammirare, fino al 30 novembre in tutta la città. A partire da oggi, e per tutta la durata della manifestazione, si potranno osservare le sculture, fotografate negli scenari spettacolari del capoluogo ligure, anche presso gli Spazi Enel di via Brignole de Ferrari 22r, via Carlo Rolando 150/152 R e via Ramiro Ginocchio 6r. "Enel è da sempre impegnata nel sostenere iniziative artistico-culturali e, specialmente in un momento difficile come questo, pensiamo ci sia un forte bisogno di cultura - spiega Giuseppe Acquaviva, responsabile dell'Area mercato di Enel Energia per Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta . In particolare, supportiamo iniziative che creano un contatto diretto con le comunità locali". (ANSA).