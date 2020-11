Genova, entrano in funzione 4 nuovi eco-raccoglitori

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - Quattro nuovi eco raccoglitori entrano in funzione oggi a Genova a partire da piazza Paolo da Novi, creando un piccolo esercito "green" nei diversi municipi genovesi. Entro breve saranno individuati otto punti in città dove ne saranno installati altri entro la fine dell'anno. Altra novità, sono gli incentivi: mobilità sostenibile, cultura, sport, e sconti nelle attività commerciali associate in genere legate ai Centri Integrati di Via e ai negozi di vicinato, a cui si è aggiunta anche una catena della grande distribuzione. "E' un primo passo straordinario che mette insieme più cose - ha detto il governatore Giovanni Toti -: smaltire le plastiche con comportamenti virtuosi per cui viene anche riconosciuta una premialità ai cittadini". Pietro Pongiglione, presidente di Amiu ricorda che "l'iniziativa rientra nell'accordo tra Regione Liguria, Comune di Genova e Istituto Ligure del consumo per la realizzazioni di iniziative di compensazione nel conferimento della plastica con titoli di viaggio o altri incentivi. Amiu si occupa della loro installazione e gestisce il conferimento della plastica raccolta alla piattaforma di Sardorella".

"Oltre a una prima fase di premi-base, pensiamo anche a premi di maggior rilievo - sottolinea Matteo Campora, assessore all'ambiente comunale -. L'eco raccoglitore è predisposto anche per l'accumulo sconto da utilizzare per la bolletta Tari".

L'adesione dei partner commerciali potrà aumentare nel corso del tempo grazie a una specifica sezione "Diventa partner" del sito www.plastipremia.it. Così che potranno aderire al progetto anche soggetti diversi dai negozi. "La 'best practice' di Genova - ha concluso il presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo - rappresenta un esempio di come si possa lavorare in sinergia con il territorio per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi eurocomunitari all'interno di una filiera ormai consolidata" (ANSA).