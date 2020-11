Genoa; Maran, 'Stiamo crescendo, sono fiducioso'

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - Un calendario senza tregua per il Genoa che a pochi giorni dal derby pareggiato con la Sampdoria domani tornerà in campo per il recupero della terza giornata contro il Torino rinviato ad inizio ottobre per l'esplosione del focolaio covid in casa Grifone. "Siamo ancora al lavoro per trovare la condizione ma non mi piace fare quello che si lamenta, mi piace guardare avanti e guardare con fiducia alla partita che arriva". E proprio il pareggio nel derby ha lasciato sensazioni positive.

"Chiedo una ulteriore crescita - ha aggiunto-. La cosa bella che ha lasciato l'ultima partita è che ci ha visto crescere sotto tutti i punti di vista ed era la cosa che avevo chiesto loro, non ci si deve fermare".

Sarà però ancora un Genoa in emergenza. "Non credo che riusciremo a recuperare qualcun altro. Dobbiamo ancora stringere i denti per queste due partite , tirare fuori le massime energie da parte di tutti e ci auguriamo che poi le cose possano andare meglio".