Covid: Toti, valutiamo anche uso padiglione Galliera

"Stiamo passando in Fase 5 un pò ovunque. Stiamo aumentando i posti letto e studiando varie ipotesi su tutto il territorio per strutture a bassa intrensità per i pazienti convalescenti. Sull' ospedale in Fiera non è stato ancora avviato nulla, lo faremo se avremo necessità. Siamo allo studio di fattibilità, non sappiamo ancora i costi. Aspettiamo una valutazione tecnica". Lo ha detto il presidente ligure Toti.

"Si sono anche rese disponibili un paio di strutture a Spezia e a Genova. Inoltre si sta valutando il padiglione del Galliera e questo potrebbe rendere non necessario un ospedale in Fiera" ha aggiunto. Il sindaco Marco Bucci ha spiegato che "ieri la riduzione dei passeggeri sui mezzi pubblici ha fatto arrivare al 36% della capienza. Sia per Genova sia per l'area metropolitana. Anche sulla linea metropolitana siamo in controllo, con riduzione passeggeri trasportati. Oggi i dati non sono così negativi quindi si va nella giusta direzione. Ma manteniamo le misure di sicurezza, dobbiamo essere responsabili". (ANSA).