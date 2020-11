Covid: Bordighera anticipa Dpcm, mascherina a scuola anche se distanziati

Il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha firmato un'ordinanza che impone l'obbligo della mascherina a scuola anche nel caso siano rispettate le condizioni di staticità e il rispetto del distanziamento interpersonale. Lo ha fatto prima che le anticipazioni sulla bozza del nuovo Dpcm la indicassero come una misura di contenimento del covid. La disposizione non viene applicata ai minori di 6 anni, e anche ai soggetti con patologie e che non tollerano l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica. "La mia speranza è che l'obbligo di indossare sempre la mascherina in aula sia previsto anche nel testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in arrivo; un sacrificio, me ne rendo conto, ma con una significativa funzione di tutela anti contagio soprattutto alla luce della ancor più delicata fase d'emergenza in cui stiamo entrando". (ANSA).