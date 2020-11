Toti, allestiremo ospedale in Fiera Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 NOV - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti d'intesa con la Protezione civile ha dato mandato di iniziare i sopralluoghi per allestire un ospedale aggiuntivo anti covid nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. Lo annuncia lo stesso Toti stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha già dato il via libera per l'ospedale in Fiera da utilizzare in caso di necessità.

"Il padiglione della Fiera di Genova potrebbe sostituire le funzioni svolte dalla nave-ospedale nella primavera scorsa: - spiega Toti - ossia ospitare le degenze di medio-bassa intensità e i positivi dimessi dagli ospedali".

L'ospedale anti covid che sarà allestito nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova non avrà meno di cento posti letto di medio-bassa intensità, ha poi detto il governatore. "Entro 48 ore presenteremo i dettagli del progetto, è in corso lo studio di fattibilità preliminare da parte della Protezione civile e dell'Asl3, sarà una struttura aggiuntiva rispetto alle strutture che già prevediamo di aprire, due questa settimana a Genova per arrivare a 250 nuovi posti letto in città entro il 10 novembre e 450 totali in Liguria". A breve Asl 3 riattiverà anche il centro drive through per effettuare tamponi alla Fiera di Genova.