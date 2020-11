Ladro di libri scoperto da Cc

(ANSA) - GENOVA, 02 NOV - Aveva adottato una tecnica ben collaudata per rubare libri costosi e arricchire la sua vasta biblioteca personale. I carabinieri hanno scoperto il ladro di cultura e lo hanno denunciato.

Nei guai è finito un pensionato di 74 anni, residente a Castelletto. Secondo quanto appurato dai militari, l'uomo andava in libreria e acquistava una rivista al prezzo di cinque euro.

Invece di uscire continuava a gironzolare per mettere dentro la rivista il libro scelto. Una volta nascosto il volume, usciva in tutta tranquillità. L'ultimo colpo un paio di giorni fa, quando l'anziano è stato scoperto dopo aver rubato un libro di storia e un romanzo, per un valore totale di 200 euro. Quando i carabinieri sono andati in casa del nonnino hanno trovato tanti volumi e libri. Indagini sono in corso per verificare quanti altri colpi abbia messo a segno. (ANSA).