Genoa: Scamacca, sognavo da una vita una notte così

(ANSA) - GENOVA, 02 NOV - Soddisfatto per il risultato nel derby Rolando Maran, tecnico del Genoa che, nonostante l'emergenza legata al focolaio appena concluso (17 i giocatori positivi nelle scorse settimane), ha saputo fermare la Sampdoria. "Era il mio primo derby ed è stato affascinante ma senza il pubblico non è la stessa cosa e spero di vedere lo stadio tutto pieno nei prossimi". Un Genoa che ha sorpreso variando il modulo iniziale dal 3-5-2 . " Il sistema di gioco è nato perché ho valutato che ci potessero essere più soluzioni.

Nelle ultime uscite non eravamo riusciti ad esprimerci bene con il 3-5-2, ho cercato di mettere tutti nelle condizioni di poter dare il massimo anche con un calcio più offensivo e propositivo" .

In casa Genoa l'eroe della giornata è sicuramente Gianluca Sacamacca che tra Coppa Italia e campionato in due gare ha già segnato tre gol.

"E' una vita che sognavo una notte così-ha detto l'attaccante arrivato in prestito dal Sassuolo-. Io erede di Piatek? Non faccio paragoni ma penso a migliorare e lavorare adesso ho la testa già a mercoledì (recupero con il Torino) che sarà ancora più difficile di oggi". Con il nove sulle spalle "scelto perché era libero e mi è sempre piaciuto" Scamacca ha evitato il contagio in casa Genoa e anche quello che aveva colpito l'Under 21.

"Questo è un periodo particolare , difficile però ci dobbiamo adattare in fretta perché questo è. Si gioca ci si allena e si fa quel che si può. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione".

