Liguria, 736 positivi e 7 morti

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - In Liguria ci sono oggi 736 nuovi positivi su 4.044 tamponi eseguiti. Lo annuncia la Regione spiegando che 63 sono a Imperia, 130 a Savona, 378 a Genova, 14 nel Tigullio e 151 alla Spezia Negli ospedali i pazienti sono saliti a 1143, 50 più di ieri. Di questi, 63 sono in terapia intensiva. I morti sono 7, di età compresa tra 60 e 97 anni. Uno è deceduto a Sanremo, tre a Sarzana (La Spezia), tre a Genova. I nuovi guariti sono 232, in sorveglianza attiva ci sono 5953 persone. (ANSA).