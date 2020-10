Covid: 1068 nuovi positivi con 1073 guariti, 25 morti

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Ancora una volta, in questa settimana, i nuovi casi di positività al covid nelle 24 ore superano quota mille. Sono 1068 a fronte di 6389 tamponi, il 16,7% (ieri erano stati 999 su 6234, pari al 16&). I guariti però superano i positivi: sono 1073. Così i positivi complessivamente in Liguria sono 13600, 30 in meno rispetto a ieri. i per quanto riguarda i nuovi positivi 72 sono stati registrati nella Asl Imperiese, 78 in quella Savonese, 709 a Genova (ieri erano 700) con 41 casi nel settore sociosanitario (ieri erano addirittura 56), 19 nella Asl Chiavarese, 190 nello Spezzino. I positivi sono così distribuiti nelle quattro province: 1234 a Savona, 1596 alla Spezia, 971 a Imperia, 8908 a Genova, 276 sono fuori regione e 615 hanno la residenza in verifica.

Purtroppo è lungo l'elenco di morti: sono 25 (totale di 1774), 15 uomini e 10 donne di età compresa tra i 67 e i 98 anni. Due decessi sono avvenuti al San Paolo di Savono, uno a Sanreno, tugli altri negli ospedali genovesi dove la pressione per i ricoveri è più alta.

A proposito degli ospedalizzati, il bollettino registra 1093 ricoverati, 93 più di ieri, con 57 persone in terapia intensiva, erano 52). Dei 1093 ospedalizzati, 314 (14 in intensiva) sono al San Martino, 149 (9) al Galliera e 193 (8) al Villa Scassi.

In isolamento domiciliare ci sono 7338 persone, 16 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 5919, 501 in meno rispetto al giorno precedente.

