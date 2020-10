Calcio: Spezia; Italiano, Ronaldo? Non preparo gara su lui

Uno catapultato sulla panchina dei pluricampioni d'Italia dopo aver vinto tutto da calciatore, l'altro arrivato al calcio che conta dopo una gavetta lampo con tre promozioni in tre anni. Spezia-Juventus, in programma domani alle 15 al Manuzzi di Cesena, è anche la sfida tra due allenatori, Pirlo e Italiano, esordienti in A. Da Italiano parole di stima verso il collega. "Una persona davvero umile, eccezionale, sono convinto che dopo tutte le vittorie ottenute da calciatore qualche bella soddisfazione possa prendersela anche da allenatore. Meglio trovarsi subito al top o fare la gavetta? Ognuno ha il proprio percorso, quando ti vengono date opportunità le devi saper cogliere. Io arrivo da tre stagioni che mi hanno aiutato a crescere molto. Chi fa questo mestiere spera di poter arrivare un giorno a competere contro i più grandi mettendo sul campo le proprie idee: il fatto di essere qui in Serie A, è una grande soddisfazione che ripaga dei tanti sacrifici. Non è un punto di arrivo, ma uno stimolo per far ancora meglio".

Intanto però domani sono tanti i tifosi spezzini che sperano di proseguire la tradizione favorevole con la Vecchia Signora, mai vittoriosa contro le Aquile liguri nei sei precedenti.

"Inutile nascondere che per noi è una partita complicata, ma dobbiamo dimostrare di essere quelli delle ultime partite per ottenere un altro mattoncino per la nostra classifica" dice mister Italiano, che non si fida della flessione mostrata dai pluricampioni d'Italia. "È una squadra che ha raccolto meno di quello che ha fatto vedere".

Ronaldo? "È uno dei più forti al mondo, ma pensare di impostare la partita a seconda se giochi o meno sarebbe un errore".

Una corazzata da affrontare con i soliti problemi di organico: oltre dieci gli indisponibili. "Chi sta andando in campo in questo momento sta dimostrando di essere all'altezza della situazione, e se dovesse dimostrarlo anche domani contro una corazzata, allora vuol dire che siamo sulla strada giusta, quella che può regalarci soddisfazioni", afferma Italiano..

