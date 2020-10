Covid: 1000 ospedalizzati, 999 nuovi casi, 7 morti

Non si arresta la corsa del covid in Liguria. Sono mille i malati negli ospedali, 43 più di ieri, 2 52 sono in terapia intensiva (erano 50). I nuovi positivi sono 999 su 6234 tamponi, il 16%. Il totale dei positivi è 13630, 661 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 107 i nuovi positivi nell'Imperiese, 85 nel Savonese, 700 a Genova, dove colpisce il numero di 56 casi nel settore sociosanitario; 17 sono i nuovi positivi nella Asl4 Chiavarese, 90 nello Spezzino.

I positivi sono così distribuiti nelle province: 9104 a Genova, 1429 alla Spezia, 1261 a Savona, 931 a Imperia, 277 sono residenti fuori regione e 628 sono le residenze da verificare. I guariti sono 331.

I morti sono 7, 4 uomini e 3 donne di età compresa tra i 74 e i 90 anni. I decessi sono avvenuti tutti in ospedali genovesi. I morti da inizio pandemia sono 1749.

In isolamento domiciliare ci sono 7322 persone, 343 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 6420, 298 in più (ANSA).