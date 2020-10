Calcio: Genoa non vince 2 derby di fila in trasferta dal 64

Domenica derby di Genova. I rossoblù cercano il successo bis in trasferta nella stracittadina, per spezzare un tabù lungo 56 anni. La Sampdoria ha perso l'ultimo derby da squadra ospitante lo scorso luglio (1-2): solo una volta nella loro storia i blucerchiati hanno subito due sconfitte di fila in casa dal Genoa in Serie A: è avvenuto nel dicembre 1963 e nel novembre del 1964, entrambe per 0-1.

Domenica sarà il 75º confronto in Serie A tra rossoblucerchiati: 29 successi della Samp contro i 18 del Genoa, 27 i pareggi.

Quagliarella e compagni arrivano a questa sfida da tre successi consecutivi in campionato: l'ultimo poker in Serie A nel marzo 2015, con Sinisa Mihajlovic in panchina.

Solo contro il Cagliari (12), Claudio Ranieri ha vinto più partite da allenatore in Serie A che contro il Genoa (11) - contro i liguri completano tre pareggi e tre sconfitte. Rolando Maran ha vinto il 50% delle sue sfide da allenatore contro la Sampdoria in Serie A (6/12) - completano il bilancio quattro pareggi e due sconfitte. (ANSA).