Derubano anziano, denunciata coppia

Hanno spinto a terra un anziano e lo hanno derubato. I carabinieri li hanno però raggiunti e denunciati. Nei guai sono finiti due genovesi di 36 e 44 anni, un uomo e una donna.

Secondo quanto accertato dai militari del nucleo radiomobile, i due hanno adocchiato l'anziano in vi Sottoripa, nel centro storico, lo hanno avvicinato e spinto a terra. A quel punto gli hanno sfilato il portafoglio con 400 euro. Alla scena ha però assistito un vigilante che li ha bloccati e ha chiamato i soccorsi. I due sono anche multati perché in giro in zona rossa senza motivo.