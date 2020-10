Covid: 1018 nuovi casi, 9 morti e più ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Ancora una volta il numero dei positivi al covid in Liguria cresce in 24 ore di oltre 1000 casi. Sono 1018 a fronte di 6067 tamponi, pari al 16,78%. Ieri erano stati 926 su 6340 tamponi. Complessivamente i positivi sono 129969, 658 in più rispetto alla giornata di ieri.

L'epidemia continua a colpire soprattutto Genova con 603 nuovi positivi, 162 sono i nuovi casi alla Spezia, 131 a Imperia, 106 a Savona e 17 nel Tigullio. I positivi sono così distribuiti: 8686 in Provincia di Genova, 1378 in quella di Spezia, 1179 in quella di Savona, 850 nell'Imperiese. Sono 267 i residenti fuori regione e 609 la cui residenza è in fase di verifica. I guariti sono appena 351.

I morti sono 9, 5 uomini e 4 donne con età compresa tra i 73 e i 93 anni. I decessi sono avvenuti quattro al San Martino, uno all'ospedale di Voltri, due a quello di Albenga, due a Sanremo.

Da inizio pandemia le vittime sono 1742.

Gli ospedalizzati sono 957, 33 in più rispetto al giorno precedente. Tra questi 50 sono in terapia intensiva, ieri erano 46. Dei 957 malati in ospedale 651 sono ricoverati strutture a Genova.

In isolamento domiciliare ci sono 6979 persone, 425 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 6122, 268 in più (ANSA).