Comuni: Genova, Bucci pronto a svelare la nuova Giunta

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Nel giorno dell'insediamento della nuova giunta regionale il sindaco di Genova Marco Bucci aveva assicurato che anche il rimpasto nella sua squadra, in Comune, sarebbe stato pronto entro la fine di questa settimana. Domani pomeriggio, salvo ulteriori intoppi, saranno annunciate le new entry che andranno a sostituire gli assessori che si erano dimessi per correre alle regionali e alcuni altri cambiamenti a palazzo Tursi. Da riempire ci sono le caselle del Welfare e dei Servizi civici, prima detenute da Francesca Fassio (Lega, non è stata eletta in Regione, ma si era dimessa) e da Stefano Balleari (Fratelli d'Italia, ora consigliere regionale).

Quest'ultimo ha anche lasciato vacante il ruolo di vicesindaco che Bucci ha assegnato al super-assessore Pietro Piciocchi. Il primo cittadino non vorrebbe che questa scelta fosse toccata ma la destra fa pressione. L'alternativa è che FdI possa avere non uno, ma due assessorati. Un altro passo indietro chiesto al sindaco da Fratelli d'Italia è quello sulla nomina ad assessore del consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino, di Fdi ma non dell'ala centrista e non gradito ai vertici. I due assessori Fdi sarebbero due figure non politiche ma provenienti dal mondo delle professioni. Una sarebbe una donna, Lorenza Rosso, avvocato, che insieme all'assessore municipale della Lega Sonia Paglialunga, sarebbe nel ventaglio delle figure femminili vagliate dal sindaco per riequilibrare le quote. Altro possibile cambiamento in vista è quello di un passaggio di deleghe tra gli assessori leghisti Stefano Garassino e Giorgio Viale. Il primo potrebbe lasciare la sicurezza al secondo, per prendere proprio il delicato tema dei servizi sociali. Da sostituire, ma non è detto che avvenga immediatamente visto che i ruoli non sono incompatibili, anche il presidente del consiglio comunale Alessio Piana, passato in Regione. In pole Mario Baroni (Cambiamo) o uno dei due Fdi, magari una donna. (ANSA).