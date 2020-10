Allarme tintorie, così chiudiamo

Allarme per lavanderie e tintorie a Genova a causa delle restrizioni del Dpcm. La Cna accende i riflettori su queste realtà in una nota della referente del settore Martina Corso : "Siamo preoccupati per la nostra categoria perché siamo aperti ma registriamo un calo fortissimo dovuto alle chiusure dei ristoranti e del settore turistico in generale. Inoltre, il divieto legato alle cerimonie e l'incremento dello smart working hanno certamente contribuito al calo del nostro lavoro perché sono andate perdute le abitudini quotidiane". Dunque un effetto combinato tra più fattori che ha portato ad una situazione complicatissima: "Già durante il primo lockdown, pur essendo fra le attività consentite abbiamo poi dovuto chiudere perché non c'era più la clientela", conclude la rappresentante di Cna Genova.