Sampdoria: Candreva accelera per giocare il derby

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Operazione derby per Antonio Candreva, il giocatore della Sampdoria vuole esserci a tutti costi domenica sera quando si alzerà il sipario sulla stracittadina tra blucerchiati e Genoa. Fermato da una settimana per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, l'ex Inter e Lazio oggi ha incominciato a svolgere un po' di lavoro sul campo. E adesso la speranza del tecnico Claudio Ranieri è quella che tra domani e venerdì possa svolgere almeno una parte insieme al resto del gruppo. Di certo, Candreva - che ha già disputato i derby di Roma e Milano - non vuole mancare a quello della Lanterna. Intanto, oggi nella palazzina del centro sportivo di Bogliasco, i blucerchiati hanno avuto modo di incontrare l'ex fischietto e attuale consulente relazioni istituzionali della Can Gianluca Rocchi per una lezione sulle nuove regole introdotte per la stagione sportiva 2020/21. (ANSA).