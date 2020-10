Crolla una parte dell'argine del torrente Argentina a Taggia

(ANSA) - TAGGIA, 28 OTT - Un tratto dell'argine sinistro del torrente Argentina a Taggia è crollato nella notte. Il cedimento potrebbe essere avvenuto per le infiltrazioni dovute all'ondata di maltempo del 2-3 ottobre scorsi, alimentate dalle abbondanti piogge di domenica scorsa. "Il crollo si è verificato in un'area già recintata e monitorata - spiega il sindaco di Taggia Mario Conio -. Oggi si prevedono disagi per il traffico, l'accesso ai plessi scolastici e problemi di erogazione dell'acqua per l'area di San Martino". Riguardo la viabilità il primo cittadino spiega che: "La strada provinciale 548 nel tratto compreso tra via Bracco e adiacenze ingresso Quartè è stata chiusa al traffico; via Mazzini sarà transitabile a doppio senso e si è creato un passaggio provvisorio tra piazza Quattro Novembre e l'innesto viario tra il parcheggio Quartè e strada provinciale 548".

(ANSA).