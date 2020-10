Covid: 60 positivi in rsa spezzina, sindacati da prefetto

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 OTT - "Oltre 60 contagiati alla Rsa Mazzini, abbiamo chiesto un incontro urgente con Asl5, la cooperativa Kcs che gestisce la struttura e il Comune della Spezia". Lo dicono i sindacati che oggi si sono confrontati con la prefetta Maria Luisa Inversi. Da alcuni giorni è scoppiato un focolaio all'interno della Rsa spezzina. "Abbiamo messo in evidenza leggerezze e carenze gravissime da parte della struttura, di cui è responsabile Asl - sottolinea Lara Ghiglione, segretaria generale della Cgil -. Oltre 60 persone sono state contagiate e altre attendono l'esito dei tamponi".

Tra le carenze messe in evidenza il fatto che "personale transiti da un settore all'altro, l'utilizzo dello stesso materiale in zone covid e non, nessun isolamento iniziale dei primi contagiati, misure di protezione scarse per il personale".

A preoccupare i sindacati anche i nuovi contagi che hanno interessato Villa Carani e Scuola Pagani della Spezia, strutture per disabili o di sollievo gestite dalla cooperativa Coopselios.

"Siamo a conoscenza della diffusione del contagio tra ospiti, degenti e personale sanitario. Chiediamo alla cooperativa di mettere in atto le misure di prevenzione" oltre al coinvolgimento di Comune e Asl. (ANSA).