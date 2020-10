Amazon apre deposito a Genova, 100 posti di lavoro

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Cento nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato col nuovo deposito di smistamento Amazon di Genova entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura, che si trova a Campi, nel ponente cittadino, si sviluppa su una superficie di oltre 7000 metri quadrati e consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garantendo consegne più veloci, in particolare nella provincia di Genova e in parte delle province di La Spezia e Alessandria. "Consentirà di potenziare la nostra rete logistica nella regione", spiega Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia. Il deposito porterà nuova occupazione nei prossimi anni: circa 30 posti a tempo indeterminato per operatori di magazzino.

"Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato", scrive l'azienda in una nota. Il primo prodotto consegnato dal deposito di Genova è stato il libro "Enola Holmes: il caso del marchese scomparso" di Nancy Springer.

Il sito è alimentato da energia rinnovabile ed è stato realizzato secondo i più alti standard di sostenibilità, con sistemi energetici e di illuminazione innovativi. "L'arrivo di una realtà leader mondiale come Amazon dimostra come la città sia viva, dinamica e stimoli l'interesse a investimenti sul territorio da parte di grandi gruppi", ha commentato il sindaco di Genova, Marco Bucci. Soddisfatto anche Aldo Spinelli, patron del Gruppo Spinelli, sulle cui aree si è insediato il deposito: "In un periodo di grande difficoltà per tutto il Paese, a Genova non solo resistiamo ma vogliamo contrattaccare la crisi con investimenti e posti di lavoro". (ANSA).