Covid: Toti, pronti ad attivare 610 nuovi posti letto

Trenta medici del sistema sanitario ligure saranno inviati in aiuto delle residenze sanitarie assistenziali in difficoltà a causa dell'emergenza covid. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova dopo aver firmato il decreto che autorizza la sanità ligure a inviare il team di medici nelle rsa private in difficoltà. Nei prossimi giorni in Liguria saranno attivate tre strutture per la quarantena. "Stiamo lavorando sulla fase 4 del piano sanitario e siamo pronti a passare alla fase 5 attivando 610 nuovi posti letto per arrivare a un totale di 2.200 posti letto a disposizione del sistema sanitario ligure per le medio-basse complessità di cura", spiega. (ANSA).