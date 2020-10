Covid: Asl3 apre nuovo ambulatorio test rapidi a Cornigliano

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - E' stato aperto stamani a Cornigliano il nuovo ambulatorio Asl3 per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi allestito all'interno di Villa Bombrini. Come per l'Ambulatorio della Commenda, attivo dal 1° ottobre, l'accesso al servizio è libero e gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13. I tamponi utilizzati, come per la Commenda di Prè e di Villa Rosa in Valpocevera, sono antigenici rapidi e consentono di avere il risultato in 10 minuti. In caso di non-negatività verrà eseguito contestualmente il tampone molecolare. (ANSA).