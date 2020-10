Maltempo: ridotta durata allerta meteo in serata

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Arpal ha aggiornato l'allerta meteo in atto sulla Liguria riducendo la durata dell'allerta gialla sull'imperiese, che si concluderà quindi alle 14 e non più alle 20 (nei bacini medi e piccoli). Resta in vigore fino alle 17 l'allerta arancione attualmente in vigore nel centro, centroponente e levante, mentre dopo le 17 diventa gialla fino alle 20 e non più fino alle 23.59.

Attorno alle 11.30 segnalate cumulate orarie massime tra il moderato e il forte con 30.8 millimetri a Sella Giassina (Neirone, Genova), Mele (Genova) e Verdeggia (Triora, Imperia).

Nell'ultima ora spiccano i 25.0 millimetri di Genova Fiorino.

Nelle ultime 12 ore Monte Pennello (Genova) ha raccolto 124.8 millimetri, Isoverde (Campomorone, Genova) 115, Sella Giassina (Neirone, Genova) 103.6, Mignanego (Genova) 93.2. Nell'imperiese 71.4 millimetri a Verdeggia, nel savonese 74.4 a Urbe Vara Superiore, ancora in attesa con cumulate modeste lo spezzino.

Da segnalare il vento con raffiche di burrasca o burrasca forte: 151.6 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova), 149.8 a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova) 124.6 a Monte Pennello (Genova). Nel capoluogo regionale da segnalare i 76.3 km/h toccati a Punta Vagno. (ANSA).