Covid: in Liguria 419 nuovi casi, 13 vittime

La Liguria registra 419 nuovi casi di covid-19, dopo 2.519 tamponi effettuati, e altre 13 vittime, 11 delle quali decedute al San Martino tra il 23 e il 24 ottobre, un uomo al San Paolo di Savona scomparso il 22 ottobre e un uomo deceduto venerdì scorso in Asl 1. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione, sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero.

I ricoverati con sintomi sono 788 (da 696), 46 in terapia intensiva (erano 41 ieri). Nel complesso ci sono 834 ospedalizzati in regione, con una crescita di 97 unità da ieri.

5.608 persone sono in isolamento domiciliare, 6.442 le persone attualmente positive. Complessivamente le vittime in regione causate dalla pandemia sono salite a 1.704.

Ancora una volta è su Genova che si registra la metà dei contagi, 208 su 419. L'Asl spezzina ne registra 103, quella savonese 73. Più defilati i numeri dell'imperiese (31) e di Chiavari (12). (ANSA).