Dpcm: Toti, chiesto a governo di non chiudere confini regionali

"Abbiamo chiesto al governo di non chiudere i confini regionali, provinciali e comunali. Ci sono persone che si spostano per lavoro e per studio, chiudere i confini non solo è ingiusto ma non è fattibile e non è controllabile". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti in diretta Facebook al termine dell'incontro tra Conferenza delle Regioni e Governo Le regioni hanno chiesto anche di non chiudere i ristoranti alle 18 e di valutare bene prima di chiudere alcune attività sportive come palestre e piscine.