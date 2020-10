Ricercato accoltellato e arrestato, fermato l'aggressore

È stato fermato l'autore dell'accoltellamento di mercoledì sera in via del Campo, nel centro storico di Genova. La polizia ha identificato un uomo di 35 anni di origini algerine. Gli agenti del commissariato Prè lo hanno trovato con ancora il coltello insanguinato e gli stessi vestiti usati la sera dell'aggressione. L'uomo, mercoledì sera, ha aggredito un marocchino di 38 anni per rapinarlo. Quando la vittima ha reagito lo ha accoltellato a un fianco. Durante i controlli i poliziotti hanno scoperto che il marocchino era ricercato e lo hanno arrestato. (ANSA).