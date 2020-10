Minoranze,usare alberghi e pullman

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - Utilizzare le strutture ricettive, in particolare gli alberghi, per ospitare i malati covid meno gravi, in particolare quelli dimessi dagli ospedali che non possono rientrare nelle loro abitazioni. E' una delle dieci proposte al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti avanzate dai gruppi della Lista Sansa, Pd, M5S e Linea Condivisa in Consiglio regionale per invertire "il trend della diffusione del covid ormai fuori controllo in Liguria".

L'opposizione in una lettere al governatore propone di: realizzare un piano della mobilità che porti a utilizzare per il trasporto pubblico tutti i pullman commerciali o di proprietà pubblica, istituire un mobility manager regionale che coordini gli orari, l'utilizzo dei mezzi e i nuovi percorsi, riattivare il numero verde covid in tutta la Regione.

"E' necessaria l'immediata attribuzione a un assessore della delega alla Sanità che lei, signor presidente, ha riservato a sé - esorta l'opposizione -. In un momento di estrema emergenza come questo occorre una persona che possa dedicare all'emergenza Covid tutto il tempo disponibile".

"Devono essere immediatamente resi pubblici, all'opposizione, ma anche ai cittadini, i documenti sulla gestione dell'epidemia e il piano degli ospedali - chiedono i paritti di opposizione -.

Occorre un monitoraggio costante delle prestazioni ospedaliere fornite per le patologie diverse dal covid e, di nuovo, del piano degli ospedali. Serve l'immediata assunzione a tempo determinato di medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Le soluzioni approntate dalla Regione sono tardive e totalmente inadeguate. Serve un'immediata attribuzione di un riconoscimento economico agli operatori sanitari".

Secondo le minoranze "omai, purtroppo, la diffusione del contagio appare totalmente fuori controllo. Il tracciamento colpevolmente abbandonato per mesi rischia di risultare inutile.

Occorre potenziare immediatamente le squadre Gsat per effettuare tamponi e visite mediche a domicilio". (ANSA).