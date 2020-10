Maltempo: stato emergenza Liguria, primi 7 mln per Imperia

E' di 7 milioni lo stanziamento per la provincia di Imperia per i danni causati dal maltempo che ha colpito Liguria e Piemonte il 2 e il 3 ottobre scorsi. E' quanto emerge dopo che la ministra alla Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha annunciato che nel consiglio dei ministri di oggi è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi di inizio mese e sono stati stanziati 15 milioni per la Regione Piemonte. La stessa ministra ha già chiarito che si tratta solo di una prima tranche in attesa anche che vengano completate le ricognizioni analitiche.

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, da quanto filtra, avrebbe rassicurato il presidente della Liguria Giovanni Toti sul fatto che entro una ventina di giorni verranno integrate sia le somme stanziate e sia i territori considerati.

