Covid: Toti, collaborazione minoranze indispensabile

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - "Ho letto con attenzione la lettera dei gruppi consiliari di minoranza con le proposte per la gestione dell'emergenza Covid-19 e, prima di entrare nel merito dei contenuti, ci tengo a ringraziare i consiglieri per lo spirito di collaborazione dimostrato che ritengo fondamentale nell'esclusivo interesse dei liguri. Le proposte formulate, in gran parte già attuate, saranno tenute in considerazione a fronte di una situazione che è certamente seria ma non critica".

Lo dichiara il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo le dieci proposte avanzate dai gruppo della Lista Sansa, Pd, M5s e Linea Condivisa in consiglio per invertire il trend dell'epidemia. "Non appena il Consiglio regionale sarà insediato, ogni gruppo politico sarà chiamato, attraverso un proprio rappresentante, a portare il proprio contributo ai tavoli dedicati all'emergenza - aggiunge Toti -. Non è un uomo solo al comando, ma è la battaglia di tutti i liguri, nessuno escluso".

Rispetto all'andamento della pandemia in Liguria Toti, che risponde in maniera dettagliata su diversi punti, segnala comunque che "l'emergenza è gestita e le misure messe in atto in modo puntuale e mirato alla Spezia, dove si era registrato un cluster, sono state efficaci per riportare i contagi sotto la soglia di allarme. Allo stesso modo si sta intervenendo su Genova, dove, a fronte di una significativa espansione dei contagi, sono state messe in campo azioni specifiche e puntuali per tracciare, testare e trattare i positivi al Covid-19".

Rispetto invece ai posti letto extra ospedalieri, "riteniamo che ad oggi le strutture messe in campo, con oltre 200 posti letto su tutto il territorio regionale, siano sufficienti - afferma Toti -. Qualora il quadro epidemiologico dovesse peggiorare, è già stata valutata la possibilità di utilizzare gli hotel per garantire ulteriori posti letto a bassa intensità, attraverso un bando simile a quello che era già stato messo in campo dalla Protezione civile nella prima fase dell'emergenza anche per ospitare il personale sanitario". (ANSA).