Covid: Toti, aspettiamo da Governo ristoro per attività

"Le misure di ristoro alla attività danneggiate dalle ordinanze anti covid ce le aspettiamo dal Governo centrale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Il presidente del Consiglio quando ha limitato il servizio e gli orari d'apertura di bar e ristoranti, ha anche promesso misure di ristoro, quindi è evidente che la potenza finanziaria del Governo nazionale non è quella del Comune e della Regione. - commenta - Dopodiché una volta stabilito il criterio e quanto il Governo avrà stabilito, spero in modo celere visto il confronto abbastanza inconcludente con il mondo delle discoteche, non escludo che ci possano essere anche degli aiuti regionali e forse anche comunali, ma si tratterà più di aiuti amministrativo che non economico". (ANSA).