Covid: Toti, 500 su circa 600 nuovi positivi a Genova

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - Sono circa 600 i positivi al covid-19 individuati nell'ultima giornata in Liguria, di cui quasi cinquecento a Genova, su 5.039 tamponi molecolari e circa duemila test antigenici rapidi. Lo riferisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio su La7. "C'è una prevalenza altissima di Genova, mentre nelle altre aziende saniatarie non superiamo la cinquantina e in alcuni casi la decina. Direi che è un fenomeno molto concentrato sull'area metropolitana di Genova", spiega. (ANSA).