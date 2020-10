Covid: Spezia; positivi un calciatore e due dirigenti

Un calciatore e due dirigenti dello Spezia sono risultati positivi all'esito dell'ultimo ciclo di tamponi eseguito nella giornata di ieri. Lo comunica la società con una nota, nella quale viene sottolineato come i tre tesserati siano asintomatici e che il calciatore risulta "debolmente positivo". Si tratta del terzo calciatore positivo al virus: la scorsa settimana era stata accertata la positività del difensore Marchizza e del centrocampista Maggiore, entrambi ancora in quarantena.

I tre positivi "sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 nella giornata odierna hanno svolto un nuovo ciclo di tamponi di controllo. Nel rispetto del protocollo e in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l'isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi" (ANSA).