Accoltellato è ricercato, arresto

Accoltellato nel corso di una rapina viene arrestato perché ricercato per un ordine di cattura. E' successo ieri sera in centro storico a Genova. Gli agenti delle volanti hanno arrestato la vittima, un uomo di 38 anni di origini marocchine, che era stato trovato in strada ferito.

L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da due sconosciuti che lo avrebbero colpito con un fendente al fianco per portargli via portafoglio e cellulare. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove è stato medicato e sottoposto a tampone. Dagli accertamenti è risultato che il ferito era ricercato per reati contro il patrimonio e dopo le cure è stato trasferito in carcere.